Первый российский миноукладчик 30-х годов впервые показали на видео

Первый в истории России прототип миноукладчика появился в СССР в 1934 году. Он назывался МЗ-27 и предназначался для установки противотанковых мин.

Первый в истории России прототип миноукладчика появился в СССР в 1934 году. Он назывался МЗ-27 и предназначался для установки противотанковых мин.

Отмечается, что МЗ-27 так и остался прототипом, однако в годы войны советские специалисты продолжили работу над другим миноукладчиком на базе грузовика ЗИС. Фактически это был обычный грузовой автомобиль, но со специальными лотками для спуска мин. Сапер вынимал мину из ящика в кузове машины, и она выпадала по специальной установке на грунт.

Маскировали и приводили в боевую готовность установленные мины саперы, которые шли позади машины. Телеканал "Звезда" опубликовал редкие кадры учебного фильма из архива инженерных войск России.

Эти видеокадры наглядно демонстрировали военнослужащим, как сделать минно-взрывные заграждения эффективным боевым оружием. Средства и способы установки, показанные в фильме, позволяли сократить сроки и увеличить масштабы применения противопехотных мин.