На Украине назвали ВСУ "настоящим щитом Европы"

Вступление Украины в НАТО укрепит Североатлантический альянс. Украинская армия стала "щитом Европы", заявил главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Вступление Украины в НАТО укрепит Североатлантический альянс. Украинская армия стала "щитом Европы", заявил главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Он выступил с обращением по случаю для создания Альянса 4 апреля 1949 года. Хомчак выразил уверенность в том, что не только Украина станет сильнее при вступлении в НАТО, но и военно-политический блок укрепится, имея такого союзника. За последние годы ВСУ стали "щитом Европы", а сама Украина многое делает для "евроатлантической безопасности", считает генерал-полковник.

Главком заметил, что основными направлениями сотрудничества являются активное участие ВСУ в совместных учениях с Североатлантическим альянсом и взаимодействие в Черноморском регионе. Хомчак также анонсировал участие украинской армии в 15 маневрах до конца 2021 года.