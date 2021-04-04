Зеленский посетит Катар для переговоров с правительством страны

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Катар, где проведет переговоры с правительством страны.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Катар, где проведет переговоры с правительством страны.

Зеленский планирует отправиться в арабское государство вместе со своей женой в понедельник, 5 апреля. Глава Украины намерен провести переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Во время встречи обсудят вопросы сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, энергетической, военно-технической и других сферах. По итогам переговоров стороны подпишут несколько двусторонних документов.