Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:04   4 Апреля 2021
Политика

Зеленский посетит Катар для переговоров с правительством страны

Зеленский посетит Катар для переговоров с правительством страны

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Катар, где проведет переговоры с правительством страны.

Зеленский планирует отправиться в арабское государство вместе со своей женой в понедельник, 5 апреля. Глава Украины намерен провести переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Во время встречи обсудят вопросы сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, энергетической, военно-технической и других сферах. По итогам переговоров стороны подпишут несколько двусторонних документов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#переговоры #катар #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров