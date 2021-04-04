Экс-депутат Рады жестко оценил действия ВСУ после инцидента в Донбассе

Экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал преступниками под украинскими флагами тех, кто виновен в смерти пятилетнего ребенка и его бабушки в Донбассе.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал преступниками под украинскими флагами тех, кто виновен в смерти пятилетнего ребенка и его бабушки в Донбассе.

Политик осудил президента Украины Владимира Зеленского за действия военных на территории Донбасса, в результате которых погибли мальчик и пенсионерка. Журавко отметил, что у дрона есть оператор, сбрасывающий бомбу с помощью кнопки. По его мнению, нельзя перепутать пенсионерку и мальчика с солдатом.

"Всушная *******, которая нажимала на пульте кнопку, прекрасно знала, что целью ее смертоносного взрыва будет ребенок и бабушка!" — написал экс-депутат в Telegram-канале.

Журавко также обрушил шквал нецензурной лексики в адрес Зеленского и его приспешников. Политик надеется, что виновники инцидента ответят за содеянное.