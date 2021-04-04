В Sohu рассказали об ответе России на провокации Польши в Балтийском море

Провокации Польши в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» вынудили Россию отправить для защиты судов военный корабль. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Провокации Польши в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» вынудили Россию отправить для защиты судов военный корабль. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Для России и Германии завершение проекта — задача номер один, говорится в статье. Новый газопровод решит вопрос с поставками голубого топлива и поможет увеличить объем экспорта. Любые вмешательства и провокации, которые могут привести к срывам сроков строительства «СП-2» в Балтийском море, могут дорого обойтись другим странам, считают в Sohu.

Аналитики напомнили, что США пытались помешать завершению проекта, но в январе работу удалось возобновить. В феврале польское рыболовное судно пыталось пойти на таран трубоукладчика «Фортуна». Российский корабль снабжения «Владислав Стриженов» умелыми действиями экипажа оттянул удар на себя.

Подобные провокации Польши, по мнению китайского издания, являются следствием манипулятивных действий США. В связи с этим Россия привела Балтийский флот в боевую готовность. При необходимости силы российского флота смогут провести уничтожение кораблей противника.

«Варшаве придется теперь быть осторожнее, чтобы потом не жалеть о своих опасных трюках», — заключили аналитики.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

США активно выступают против строительства газопровода, заявляя, что он якобы подрывает энергетическую безопасность Европы, однако сами продвигают свой сниженный газ.