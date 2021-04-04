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13:51   4 Апреля 2021
Политика

В Sohu рассказали об ответе России на провокации Польши в Балтийском море

В Sohu рассказали об ответе России на провокации Польши в Балтийском море

Провокации Польши в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» вынудили Россию отправить для защиты судов военный корабль. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Для России и Германии завершение проекта — задача номер один, говорится в статье. Новый газопровод решит вопрос с поставками голубого топлива и поможет увеличить объем экспорта. Любые вмешательства и провокации, которые могут привести к срывам сроков строительства «СП-2» в Балтийском море, могут дорого обойтись другим странам, считают в Sohu.

Аналитики напомнили, что США пытались помешать завершению проекта, но в январе работу удалось возобновить. В феврале польское рыболовное судно пыталось пойти на таран трубоукладчика «Фортуна». Российский корабль снабжения «Владислав Стриженов» умелыми действиями экипажа оттянул удар на себя.

В Sohu рассказали об ответе России на провокации Польши в Балтийском море

Подобные провокации Польши, по мнению китайского издания, являются следствием манипулятивных действий США. В связи с этим Россия привела Балтийский флот в боевую готовность. При необходимости силы российского флота смогут провести уничтожение кораблей противника. 

«Варшаве придется теперь быть осторожнее, чтобы потом не жалеть о своих опасных трюках», — заключили аналитики.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим газопроводом. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров. 

США активно выступают против строительства газопровода, заявляя, что он якобы подрывает энергетическую безопасность Европы, однако сами продвигают свой сниженный газ.

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#польша #северный поток-2 #sohu

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