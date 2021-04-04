Французского миллионера Бернара Тапи избили и ограбили четверо неизвестных

Неизвестные злоумышленники пробрались в дом французского политика и общественного деятеля Бернара Тапи и избили его. После этого они схватили ценные вещи и сбежали.

Неизвестные злоумышленники пробрались в дом французского политика и общественного деятеля Бернара Тапи и избили его. После этого они схватили ценные вещи и сбежали.

Инцидент произошел в коммуне Комб-ла-Виль. Около 00:30 преступники проникли в дом Тапи через окно спальни на первом этаже. После этого они напали на бизнесмена и его супругу, связали их проводами и похитили дорогие часы и ювелирные изделия.

Соседи вызвали спасателей, которые оказали помощь пострадавшим. Супругу Тапи увезли в больницу, сам он отказался от госпитализации, сообщает AFP. Точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит расследование.