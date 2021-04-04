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12:29   4 Апреля 2021
Политика

Украинский политолог раскрыл причины победы Зеленского на выборах

Украинский политолог раскрыл причины победы Зеленского на выборах

Политолог Константин Бондаренко рассказал, каким образом бывшему комику Владимиру Зеленскому удалось победить на выборах и стать президентом Украины.

Украинцы надеялись, что Зеленский станет "новым словом" в политике Незалежной. Они предполагали, что он не будет повторять ошибок своих предшественников. При этом голосование за него во втором туре выборов было протестным. Граждане Украины таким образом вынесли приговор экс-президенту страны Петру Порошенко и его эпохе. Об этом политолог рассказал изданию "Украина.ру".

"Если мы посмотрим на социологические исследования, то увидим, что уровень поддержки ни одного из политиков в то время не превышал 15-20%, и ни один из них не мог представлять всю Украину. Каждый из них ориентировался только на свою узкую нишу, боясь эту нишу потерять", — сказал Бондаренко.

Сегодня многие украинцы разочаровались в "новых лицах". Ведь те, кто впервые пришел в политику, не всегда могут действовать разумно и эффективно, заключил Бондаренко.

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#украина #зеленский #Константин Бондаренко

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