Украинский политолог раскрыл причины победы Зеленского на выборах

Политолог Константин Бондаренко рассказал, каким образом бывшему комику Владимиру Зеленскому удалось победить на выборах и стать президентом Украины.

Политолог Константин Бондаренко рассказал, каким образом бывшему комику Владимиру Зеленскому удалось победить на выборах и стать президентом Украины.

Украинцы надеялись, что Зеленский станет "новым словом" в политике Незалежной. Они предполагали, что он не будет повторять ошибок своих предшественников. При этом голосование за него во втором туре выборов было протестным. Граждане Украины таким образом вынесли приговор экс-президенту страны Петру Порошенко и его эпохе. Об этом политолог рассказал изданию "Украина.ру".

"Если мы посмотрим на социологические исследования, то увидим, что уровень поддержки ни одного из политиков в то время не превышал 15-20%, и ни один из них не мог представлять всю Украину. Каждый из них ориентировался только на свою узкую нишу, боясь эту нишу потерять", — сказал Бондаренко.

Сегодня многие украинцы разочаровались в "новых лицах". Ведь те, кто впервые пришел в политику, не всегда могут действовать разумно и эффективно, заключил Бондаренко.