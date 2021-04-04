Глава Роснедр связал будущее нефти и газа с «победой» Греты Тунберг

Нефть и газ долго сохранят свою значимость, их не получится заменить еще лет 30-40. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

Нефть и газ долго сохранят свою значимость, их не получится заменить еще лет 30-40. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

«Альтернативой им в энергетике, наверное, сможет стать что-то, связанное с созданием систем хранения и накапливания энергии с наименьшими потерями на основе редких и редкоземельных металлов. Мы в этом отношении чрезвычайно богаты ресурсами», — сказал он в интервью «Российской газете».

При этом российских запасов нефти хватит еще на 58 лет при текущем уровне технологического развития, считает Киселев. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что экономически эффективных запасов у страны меньше (их хватит на 19 лет), но по мере развития технологий разрыв будет сокращаться.

По словам главы Роснедр, перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг»

«Если она [Грета Тунберг] победит, то основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. Русская платформа, русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремни», —успокоил он в интервью.

В структуре бюджета России на текущий 2021 год налоги от добычи полезных ископаемых (в том числе — нефти и газа) должны принести свыше четверти всех доходов казны.