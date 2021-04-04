Корабли "Бойкий" и "Минск" ВМФ России провели десятки учений в Северном и Балтийском морях

Корвет "Бойкий" и большой десантный корабль "Минск" ВМФ России вернулись из дальнего похода, в котором провели больше месяца и преодолели более пяти тысяч морских миль.

Корвет "Бойкий" и большой десантный корабль "Минск" ВМФ России вернулись из дальнего похода, в котором провели больше месяца и преодолели более пяти тысяч морских миль.

Отряд боевых кораблей выполнял задачи в Северном и Балтийском морях. В ходе похода военнослужащие отработали десятки учений и тренировок. Боевые расчеты корвета осуществили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Экипажи судов также отразили "воздушный налет" условного противника и отработали защиту во время стоянки на рейде, передает телеканал "Звезда".

Отмечается, что совместно с кораблями отряда вертолетчики морской авиации занимались поиском подводной лодки условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев также отработали разные антитеррористические сценарии и перестрелки из стрелкового оружия по морским мишеням. Церемония встречи экипажей отряда прошла в военной гавани Балтийска.