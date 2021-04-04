Шхуна с 20 рыбаками затонула у восточного побережья Китая

Минимум 12 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна в Китае. Их тела нашли рядом с местом трагедии.

Минимум 12 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна в Китае. Их тела нашли рядом с местом трагедии.

Шхуна "Суциюй 03434" направила сигнал о бедствии из акватории островов Чжоушань. На момент крушения на борту находились 20 человек. В результате случившегося они оказались за бортом. Большая часть рыбаков погибла. Тела 12 человек достали из воды в районе крушения.

Еще четверых членов экипажа удалось спасти, сейчас им оказывается необходимая помощь. О судьбе оставшихся рыбаков пока ничего неизвестно, передает РЕН ТВ. Их поиски продолжаются у восточного побережья Китая.