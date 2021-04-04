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12:05   4 Апреля 2021
Политика

Лидер ЛДПР призвал россиян жить по юлианскому календарю

Лидер ЛДПР призвал россиян жить по юлианскому календарю

Председатель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян вернуться к юлианскому календарю.

В своем Telegram-канале Владимир Жириновский выразил недовольство тем, что Россия отмечает православный праздник Пасха 2 мая, а не сегодня, как это делают в западных странах. В связи с этим он предложил вернуться к юлианскому календарю.

"Рождество у нас на две недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", — написал Жириновский.

Несмотря на то, что большевиков давно нет, их "проделки" по-прежнему "мучают человечество", сказал политик. Он призвал вернуть календарь царских времен, а также старые названия городов и улиц.

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#жириновский #календарь #пасха

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