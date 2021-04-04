Мурад Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара"

Мурад Мусаев сообщил, что покидает пост главного тренера "Краснодара". Последней игрой клуба во главе с Мусаевым стал матч с "Ахматом".

Мурад Мусаев сообщил, что покидает пост главного тренера "Краснодара". Последней игрой клуба во главе с Мусаевым стал матч с "Ахматом".

Мурад Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара" после того, как 15 июня 2020 года сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. До этого Мусаев де-юре занимал пост старшего тренера "Краснодара".

В минувшую субботу, 3 апреля, "Краснодар" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с "Ахматом" проиграл с разгромным счетом 0:5. После этого Мусаев покинул пост главного тренера клуба.

Среди основных кандидатов на должность главного тренера "Краснодара" СМИ называют бывшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, однако эта информация пока не получила подтверждения из официальных источников.