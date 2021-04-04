Украина осуществляет "распил" больших средств с помощью телеканала "Дом". Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко.

Украина осуществляет "распил" больших средств с помощью телеканала "Дом". Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко.

Телеканал "Дом" активно продвигает зрителям в Крыму и в Донбассе положительный образ Украины. Скачко уверен, что так называемое "благородное дело" не мешает Киеву осуществлять "распил" денег. По мнению эксперта, это полная бессмыслица.

"Она как бы пытается победить ложью другую ложь", — поделился журналист с изданием "Украина.ру".

Если "из каждого утюга" называть Россию "врагом", то можно создать нужную атмосферу ненависти, подчеркнул эксперт. Необходимо бороться с этими контрпропагандистскими методами с помощью правдивой информации, пришел к выводу Скачко.