 «Убить Билла». В Великобритании протестуют против расширения полномочий полиции

В акции участвовали несколько тысяч человек. Британцы уверены, что власти таким образом окончательно лишат их права на протест.

Волна акций протеста под лозунгом Kill the Bill («убить законопроект» — англ.) прокатилась по Великобритании 3 апреля. Она вызвана планами властей расширить полномочия полицейских. На улицы вышли несколько тысяч человек. Закончились протесты драками с правоохранителями и массовыми задержаниями.

