 «Убить Билла». В Великобритании протестуют против расширения полномочий полиции

В акции участвовали несколько тысяч человек. Британцы уверены, что власти таким образом окончательно лишат их права на протест.

Волна акций протеста под лозунгом Kill the Bill («убить законопроект» — англ.) прокатилась по Великобритании 3 апреля. Она вызвана планами властей расширить полномочия полицейских. На улицы вышли несколько тысяч человек. Закончились протесты драками с правоохранителями и массовыми задержаниями.

About 3000 Myanmar living in UK assembled and protested against Military dictatorship in London on 3rd April. ???? MTH#WhatsHappeningInMyanmar #Apr4Coup pic.twitter.com/w89W0l7YRZ — Kai Gracey (@GraceyKai) April 4, 2021

Великобритания серьезно ужесточает законодательство в отношении уличных акций. Новый закон позволит разгонять любые манифестации, которые силовики сочтут «злостным нарушением общественного порядка». Так, полицейские смогут применять силу за «создание помех». А опрокинутый памятник может обернуться для вандала десятью годами тюрьмы.

Участники субботней акции уверены, что власти таким образом окончательно лишат их права на протест. В Лондоне протестующие дошли от Гайд-парка, а затем гуляли по центральным улицам. По разным оценкам, в акции участвовали от двух до четырех тысяч человек.

В Великобритании продолжаются протесты #KillTheBill против закона расширяющего права полиции на митингах. Каждые выходные протесты перерастают в столкновения с полицией. pic.twitter.com/GYgekEHJmU — Протесты в мире (@worldprotest_tg) April 3, 2021

Также на Трафальгарской площади прошел митинг против сексуального насилия. Многие его участницы потом присоединились к Kill The Bill.

Всего в результате акции задержаны 26 человек: они нападали на полицейских и нарушали правила мирного протеста, сообщили в Скотланд-Ярде. Одну женщину отправили в участок за появление на акции с ножом.

«Полицейская операция продолжается, так что общее число задержанных, скорее всего, возрастет. Десять полицейских пострадали в ходе операции, ни одно из ранений не является серьезным», — сказала полиция.

Myanmar people in London protested against military coup. #Apr4Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/9fCJRuNPKS — Su Myet Chel Oo (@IrisChel92smco) April 4, 2021

Между тем во время беспорядков на юге Белфаста пострадали восемь полицейских. Семерых участников акции задержали. Демонстранты бросали в полицейских кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. По данным полиции, офицеры получили ожоги, травмы головы и ног.

В Лондоне демонстрации проходят практически каждые выходные. Во время локдауна митинги проводились реже, но предполагается, что с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста возобновятся.

Впрочем, в Великобритании, в отличие от Европы, демонстрации редко сопровождаются насилием. Повышенное внимание полиции и СМИ к Кill The Bill связано с тем, что 21 марта аналогичная акция протеста в Бристоле закончилась беспорядками: левые и анархисты начали поливать краской силовиков, бросать в них пиротехнику, подожгли полицейские автомобили и выбили окна в участке.

Тогда пострадали около 20 стражей порядка, 25 человек задержали.