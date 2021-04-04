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11:19   4 Апреля 2021
Происшествия

Сын основателя студии "Непоседы" выпал из окна в Подмосковье

Сын основателя студии "Непоседы" выпал из окна в Подмосковье

Несовершеннолетний сын основателя и художественного руководителя детского театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб, выпав из окна квартиры на третьем этаже.

Трагедия произошла в Солнечногорском районе Подмосковья. По информации СМИ, 14-летний мальчик сидел на подоконнике и пытался сделать селфи. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз. От полученных травм подросток скончался. Дома он находился с бабушкой, которая в этот момент была в ванной.

Несколько дней назад у погибшего был день рождения. Он был звездой "Непосед" и часто вел их концерты. Школьник мечтал стать актером — он появлялся в различных телепередачах и снимался в кино.

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#ребенок #смерть #Непоседы

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