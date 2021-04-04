11:19 4 Апреля 2021Происшествия
Сын основателя студии "Непоседы" выпал из окна в Подмосковье
Несовершеннолетний сын основателя и художественного руководителя детского театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб, выпав из окна квартиры на третьем этаже.
Несовершеннолетний сын основателя и художественного руководителя детского театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян погиб, выпав из окна квартиры на третьем этаже.
Трагедия произошла в Солнечногорском районе Подмосковья. По информации СМИ, 14-летний мальчик сидел на подоконнике и пытался сделать селфи. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз. От полученных травм подросток скончался. Дома он находился с бабушкой, которая в этот момент была в ванной.
Несколько дней назад у погибшего был день рождения. Он был звездой "Непосед" и часто вел их концерты. Школьник мечтал стать актером — он появлялся в различных телепередачах и снимался в кино.