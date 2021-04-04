Экипажи военно-транспортной авиации отработали ночное пилотирование под Тверью

Пилоты военно-транспортной авиации ВКС России провели учебно-тренировочные полеты в ночных условиях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Пилоты военно-транспортной авиации ВКС России провели учебно-тренировочные полеты в ночных условиях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Тренировки проходили на аэродроме Мигалово в Тверской области. Молодые летчики выпуска 2020 года выступали в качестве помощников командиров экипажей самолетов. Военные отрабатывали взлет и посадку в темное время суток, полет по заранее указанному маршруту и работу с группой взаимодействия.

К учениям было привлечено более десяти самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Экипажи показали высокий уровень подготовки во время посадки самолетов по показаниям приборов. Благодаря таким тренировкам повышается профессионализм летчиков и их готовность выполнять задачи как в ночное, так и в дневное время суток.