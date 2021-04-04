Российский врач объяснил, как COVID-19 поражает глаза

Зрение перенесшего COVID-19 может ухудшиться на несколько единиц, предупредила кандидат медицинских наук Мария Петина.

Зрение перенесшего COVID-19 может ухудшиться на несколько единиц, предупредила кандидат медицинских наук Мария Петина.

Вирус поражает сосуды, из-за этого снижается зрение, уточнила специалист. Чтобы узнать настоящую причину возникшей проблемы, врач назначает томографию глазного дна.

Петина отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже называла симптомы коронавируса, среди которых спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки. Также проведено много исследований, где говорится, что глаза являются для инфекции "входными воротами" в организм человека, передает РИА Новости.