Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел артиллерийские учения в Японском море

Фрегат Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников" провел комплекс артиллерийских стрельб в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Фрегат Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников" провел комплекс артиллерийских стрельб в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Как сообщили представители Тихоокеанского флота России, модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", у которого на вооружении находится комплекс крылатых ракет "Калибр", провел плановые артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого.

"В заливе Петра Великого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации", — заявили в пресс-службе ТОФ.

Кроме этого, экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел совместные маневры с вертолетом Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота РФ. На учениях военнослужащие ВС России выполняли проверку радиотехнических систем и средств связи корабля.