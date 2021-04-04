Рейс с Урала в Анталью задержали на десять часов по техническим причинам

Самолет авиакомпании Azur Air в Екатеринбурге не смог подняться в небо из-за технических проблем. Воздушное судно должно было вылететь в Анталью в 03:20 по местному времени.

Самолет авиакомпании Azur Air в Екатеринбурге не смог подняться в небо из-за технических проблем. Воздушное судно должно было вылететь в Анталью в 03:20 по местному времени.

Более 190 человек, включая 53 ребенка, прибыли в аэропорт Кольцово ночью, чтобы оттуда отправиться в Турцию. Однако их самолет не смог к указанному времени подняться в небо. Пассажирам сказали, что их рейс переносится на 13:00 по техническим причинам.

После этого людям предложили разместиться в гостинице, передает РЕН ТВ. За оказанием всех необходимых услуг пассажирам перенесенного рейса следит Свердловская транспортная прокуратура. Также правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.