В ДНР обвинили ВСУ в очередном нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Вооруженные силы Украины открыли огонь в Донбассе 3 апреля. О нарушении перемирия сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима огня (СЦКК).

Вооруженные силы Украины открыли огонь в Донбассе 3 апреля. О нарушении перемирия сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима огня (СЦКК).

За минувшие сутки один раз был нарушен режим прекращения огня со стороны ВСУ. Военнослужащие выпустили 25 мин крупного калибра по окраинам Донецка, отметил представитель ДНР в СЦКК.

Киев уже неоднократно нарушал дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу 27 июля прошлого года. В Донбассе регулярно делают заявления об усилении активности ВСУ около линии разграничения, обстрелах, а также стягивании военной техники и военнослужащих.