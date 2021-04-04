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10:39   4 Апреля 2021
Армия

В ДНР обвинили ВСУ в очередном нарушении режима прекращения огня в Донбассе

В ДНР обвинили ВСУ в очередном нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Вооруженные силы Украины открыли огонь в Донбассе 3 апреля. О нарушении перемирия сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима огня (СЦКК).

За минувшие сутки один раз был нарушен режим прекращения огня со стороны ВСУ. Военнослужащие выпустили 25 мин крупного калибра по окраинам Донецка, отметил представитель ДНР в СЦКК.

Киев уже неоднократно нарушал дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу 27 июля прошлого года. В Донбассе регулярно делают заявления об усилении активности ВСУ около линии разграничения, обстрелах, а также стягивании военной техники и военнослужащих.

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#донбасс #украина #киев

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