Путин отметил выдающиеся успехи геологов в их профессиональный праздник

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем геолога всех причастных.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем геолога всех причастных.

Геологи могут по праву гордиться яркими страницами в истории отечественной отрасли, подчеркнул глава государства. Многие предшественники современных профессионалов — это настоящие герои-первопроходцы, уверен президент РФ. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

"За минувшие десятилетия благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", — отметил президент.

День геолога начали отмечать после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Праздник приходится на первое воскресенье апреля.