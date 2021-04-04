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10:32   4 Апреля 2021
Политика

Путин отметил выдающиеся успехи геологов в их профессиональный праздник

Путин отметил выдающиеся успехи геологов в их профессиональный праздник

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем геолога всех причастных.

Геологи могут по праву гордиться яркими страницами в истории отечественной отрасли, подчеркнул глава государства. Многие предшественники современных профессионалов — это настоящие герои-первопроходцы, уверен президент РФ. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

"За минувшие десятилетия благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", — отметил президент.

День геолога начали отмечать после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Праздник приходится на первое воскресенье апреля.

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#путин #кремль #День геолога

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