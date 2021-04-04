Россия испытала уникальный метод наведения ударных беспилотников "Иноходец" в Сирии

Испытания уникальной технологии наведения тактических ударных БПЛА "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного комплекса "Стрелец-М" успешно завершились в Сирии.

Испытания уникальной технологии наведения тактических ударных БПЛА "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного комплекса "Стрелец-М" успешно завершились в Сирии.

Испытания БПЛА в Сирии продемонстрировали высокие показатели оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени. Наземные разведчики при помощи системы "Стрелец-М" обнаруживают цель и отображают ее на электронной карте с указанием точных координат. Полученные данные передаются по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые поручают задачу по уничтожению объекта "Иноходцу".

"Был реализован и вариант с передачей точных координат целей непосредственно на наземный пункт управления ударными БПЛА с автоматическим отображением цели на электронной карте местности оператора беспилотника", — заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Источник рассказал, что система разведки "Стрелец-М" пока не позволяет полноценно управлять боевыми БПЛА, этим занимается оператор. Однако в будущем планируется, что КРУС позволит достичь достаточного уровня автоматизации российских беспилотников.