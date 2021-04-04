10:06 4 Апреля 2021Происшествия
Бразильца с коронавирусом едва не похоронили заживо
Житель Бразилии, заразившийся коронавирусом, очнулся в гробу во время собственных похорон.
Житель Бразилии, заразившийся коронавирусом, очнулся в гробу во время собственных похорон.
Врачи бразильского госпиталя передали пациента родственникам, сообщив, что тот скончался от заболевания. По предварительной информации, медики считали его состояние крайне тяжелым и не давали шансов на выздоровление, поскольку койко-места ограничены среди населения.
В итоге семья "погибшего" быстро организовала похороны, однако кто-то решил открыть крышку гроба в один из последних моментов прощания. На удивление всех присутствующих мужчина был живой. О дальнейшей судьбе бразильца не сообщается.