Бразильца с коронавирусом едва не похоронили заживо

Житель Бразилии, заразившийся коронавирусом, очнулся в гробу во время собственных похорон.

Житель Бразилии, заразившийся коронавирусом, очнулся в гробу во время собственных похорон.

Врачи бразильского госпиталя передали пациента родственникам, сообщив, что тот скончался от заболевания. По предварительной информации, медики считали его состояние крайне тяжелым и не давали шансов на выздоровление, поскольку койко-места ограничены среди населения.

В итоге семья "погибшего" быстро организовала похороны, однако кто-то решил открыть крышку гроба в один из последних моментов прощания. На удивление всех присутствующих мужчина был живой. О дальнейшей судьбе бразильца не сообщается.