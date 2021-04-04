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10:06   4 Апреля 2021
Происшествия

Бразильца с коронавирусом едва не похоронили заживо

Бразильца с коронавирусом едва не похоронили заживо

Житель Бразилии, заразившийся коронавирусом, очнулся в гробу во время собственных похорон.

Врачи бразильского госпиталя передали пациента родственникам, сообщив, что тот скончался от заболевания. По предварительной информации, медики считали его состояние крайне тяжелым и не давали шансов на выздоровление, поскольку койко-места ограничены среди населения.

В итоге семья "погибшего" быстро организовала похороны, однако кто-то решил открыть крышку гроба в один из последних моментов прощания. На удивление всех присутствующих мужчина был живой. О дальнейшей судьбе бразильца не сообщается.

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#гроб #бразилец #коронавирус

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