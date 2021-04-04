Украина пригрозила ДНР выходом из переговоров по ситуации в Донбассе

Украина выйдет из переговоров по Донбассу, если в процессе продолжит участвовать представитель ДНР Майя Пирогова.

Украина выйдет из переговоров по Донбассу, если в процессе продолжит участвовать представитель ДНР Майя Пирогова.

Соответствующее заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, модератор встреч от ОБСЕ Хайди Грау необходимо исключить Пирогову из переговоров. Бывший президент Украины подчеркнул, что в противном случае представители Киева покинут заседание без объяснения причин.

"Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения", — подчеркнул Кравчук.

Украинская делегация неоднократно пыталась убрать уполномоченных представлять другие стороны конфликта. Помимо этого, действия ВСУ на территории Донбасса говорят об отсутствии стремления к перемирию.