Семь человек на снегоходе провалились под лед сахалинского озера

Специалистам удалось спасти провалившихся под лед на снегоходе путешественников, среди которых были и дети, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Специалистам удалось спасти провалившихся под лед на снегоходе путешественников, среди которых были и дети, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного днем, 4 апреля. По словам очевидцев, на озере Тунайча Корсаковского района под ледяную воду ушел снегоход с санями, где находилось семь человек, в том числе двое детей.

Спасатели прибыли по вызову оперативно, им удалось поднять всех пострадавших на борт судна на воздушной подушке "Хивус" и доставить в санаторий "Лесное озеро". Уточняется, что один пострадавший потерял сознание и был госпитализирован в областную клиническую больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.