Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:27   4 Апреля 2021
Происшествия

Семь человек на снегоходе провалились под лед сахалинского озера

Семь человек на снегоходе провалились под лед сахалинского озера

Специалистам удалось спасти провалившихся под лед на снегоходе путешественников, среди которых были и дети, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного днем, 4 апреля. По словам очевидцев, на озере Тунайча Корсаковского района под ледяную воду ушел снегоход с санями, где находилось семь человек, в том числе двое детей.

Спасатели прибыли по вызову оперативно, им удалось поднять всех пострадавших на борт судна на воздушной подушке "Хивус" и доставить в санаторий "Лесное озеро". Уточняется, что один пострадавший потерял сознание и был госпитализирован в областную клиническую больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#спасатели #озеро #снегоход

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров