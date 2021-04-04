Бывший наследный принц Иордании заявил о нахождении под домашним арестом

Сводный брат короля Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом без охраны и выхода на связь. Об этом заявил сам бывший наследный принц.

Сводный брат короля Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом без охраны и выхода на связь. Об этом заявил сам бывший наследный принц.

Хамза бен Хусейн сообщил об аресте в видеоролике, который распространили британские и арабские СМИ. Брат короля не может покинуть дом и выйти на улицу, общаться с людьми и пользоваться интернетом. Глава службы безопасности озвучил ему такие условия. По словам принца, меры связаны с критикой действий правительства или короля на встречах, где присутствовал Хамза бен Хусейн.