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9:21   4 Апреля 2021
Политика

Бывший наследный принц Иордании заявил о нахождении под домашним арестом

Бывший наследный принц Иордании заявил о нахождении под домашним арестом

Сводный брат короля Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом без охраны и выхода на связь. Об этом заявил сам бывший наследный принц.

Хамза бен Хусейн сообщил об аресте в видеоролике, который распространили британские и арабские СМИ. Брат короля не может покинуть дом и выйти на улицу, общаться с людьми и пользоваться интернетом. Глава службы безопасности озвучил ему такие условия. По словам принца, меры связаны с критикой действий правительства или короля на встречах, где присутствовал Хамза бен Хусейн.

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#арест #иордания #принц

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