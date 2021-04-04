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9:19   4 Апреля 2021
Общество

Россиянам рассказали, как не попасться на новую схему обмана мошенников

Россиянам рассказали, как не попасться на новую схему обмана мошенников

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества с помощью обещания вкладов под высокий процент. Об этом рассказала эксперт по информационной безопасности Екатерина Килюшева.

Мошенники могут связываться с гражданами по телефону или электронной почте, уведомляя о якобы проводящейся акции, о которой не говорится на сайте. Злоумышленники предлагают оформить вклад под более высокий процент.

После получения согласия пользователям приходит ссылка, ведущая на поддельную страницу аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль от онлайн-банка. Из-за такой хитрой схемы заметить что-нибудь подозрительное в заманчивом предложении, которое поступило якобы от банка, становится сложнее. Об этом руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева рассказала в беседе с РИА Новости.

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#мошенничество #банки #обман

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