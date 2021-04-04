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8:37   4 Апреля 2021
Общество

Хинштейн предложил представить к награде участников штурма дома в Мытищах

Хинштейн предложил представить к награде участников штурма дома в Мытищах

Росгвардейцев, которые штурмовали дом забаррикадировавшегося стрелка Владимира Барданова, необходимо отметить наградами за подвиг, заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат займется обсуждением данного вопроса с руководством Росгвардии на будущей неделе. Об этом он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

"Будет правильно <…> тех, кто непосредственно руководил и участвовал в этой операции, представить к награде ведомственной, а наиболее отличившихся — государственной", — сказал Хинштейн.

Сотрудники силовых ведомств пришли в дом к Барданову 30 марта. Правоохранители подозревали мужчину в нелегальной торговле оружием. Мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу по росгвардейцам, а также забрасывал их гранатами.

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#рогвардия #Александр Хинштейн #мытищинский стрелок

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