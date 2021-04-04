Хинштейн предложил представить к награде участников штурма дома в Мытищах

Росгвардейцев, которые штурмовали дом забаррикадировавшегося стрелка Владимира Барданова, необходимо отметить наградами за подвиг, заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Росгвардейцев, которые штурмовали дом забаррикадировавшегося стрелка Владимира Барданова, необходимо отметить наградами за подвиг, заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат займется обсуждением данного вопроса с руководством Росгвардии на будущей неделе. Об этом он рассказал в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

"Будет правильно <…> тех, кто непосредственно руководил и участвовал в этой операции, представить к награде ведомственной, а наиболее отличившихся — государственной", — сказал Хинштейн.

Сотрудники силовых ведомств пришли в дом к Барданову 30 марта. Правоохранители подозревали мужчину в нелегальной торговле оружием. Мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу по росгвардейцам, а также забрасывал их гранатами.