Повторный тест на COVID-19 президента Аргентины оказался положительным

Заболевание COVID-19 у президента Аргентины Альберто Фернандеса протекает в легкой форме. Об этом сообщил его лечащий врач Федерико Сааведра.

Заболевание COVID-19 у президента Аргентины Альберто Фернандеса протекает в легкой форме. Об этом сообщил его лечащий врач Федерико Сааведра.

Глава государства находится под постоянным наблюдением медиков. Повторный ПЦР-тест подтвердил диагноз, однако осложнений не наблюдается, пишет издание El Cronista со ссылкой на слова Сааведры.

Первое тестирование аргентинский лидер прошел 2 апреля. О его положительном результате Фернандес сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он заявил, что соблюдает режим самоизоляции и выполняет все указания врачей.

Аргентинский лидер выразил уверенность, что заболевание протекает в легкой форме благодаря вакцинации. Зимой он привился российским препаратом от коронавируса.