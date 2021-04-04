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8:30   4 Апреля 2021
Общество

Повторный тест на COVID-19 президента Аргентины оказался положительным

Повторный тест на COVID-19 президента Аргентины оказался положительным

Заболевание COVID-19 у президента Аргентины Альберто Фернандеса протекает в легкой форме. Об этом сообщил его лечащий врач Федерико Сааведра.

Глава государства находится под постоянным наблюдением медиков. Повторный ПЦР-тест подтвердил диагноз, однако осложнений не наблюдается, пишет издание El Cronista со ссылкой на слова Сааведры.

Первое тестирование аргентинский лидер прошел 2 апреля. О его положительном результате Фернандес сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он заявил, что соблюдает режим самоизоляции и выполняет все указания врачей.

Аргентинский лидер выразил уверенность, что заболевание протекает в легкой форме благодаря вакцинации. Зимой он привился российским препаратом от коронавируса.

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#аргентина #фернандес #коронавирус

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