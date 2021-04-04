Иностранцы восхитились мужественностью российских врачей во время пожара

Читатели американского портала Reddit обсудили инцидент, который недавно произошел в Благовещенске. Там врачи продолжали операцию на сердце пациента во время пожара в здании.

Читатели американского портала Reddit обсудили инцидент, который недавно произошел в Благовещенске. Там врачи продолжали операцию на сердце пациента во время пожара в здании.

Чрезвычайное происшествие случилось в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, здание которой было построено более сотни лет назад, в 1906 году. Загорелась кровля двухэтажного учреждения, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Во время возгорания в операционной медики проводили аортокоронарное шунтирование. В итоге врачи успешно завершили операцию, что еще больше поразило пользователей ресурса. Комментаторы назвали кардиохирургов "крутыми ребятами" и выразили свое уважение работой специалистов.

Стоит отметить, что во время операции под огнем никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов издал распоряжение о том, чтобы провести награждение медработников и пожарных.