Журналистка белорусского телеканала Юлия Артюх обвинила президента Украины Владимира Зеленского в "скотском" отношении к своему народу.

Журналистка белорусского телеканала Юлия Артюх обвинила президента Украины Владимира Зеленского в "скотском" отношении к своему народу.

Она заявила, что пока глава государства сидит в роскошных кабинетах и ведет прямые трансляции, украинцы "лазят по мусорным бачкам в поисках пропитания". По ее словам, одной из главных функций Зеленского является "просиживание штанов за бесполезными занятиями".

Одновременно с тем в стране продолжают нарастать недовольства среди граждан. Помимо игнорирования проблемы с распространением коронавируса, Зеленский не предпринимает попыток урегулировать языковой вопрос, практически навязывая украинизацию. Все это может спровоцировать массовый отток населения из Украины, пишет Федеральное агентство новостей.