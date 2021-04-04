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7:27   4 Апреля 2021
Общество

Ошибка рабочих привела к прекращению производства вакцин AstraZeneca в США

Ошибка рабочих привела к прекращению производства вакцин AstraZeneca в США

Завод в Балтиморе перестал производить вакцины AstraZeneca. Из-за ошибки 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson были испорчены.

Биотехнологическая компания Emergent BioSolution сотрудничает с AstraZeneca и Johnson & Johnson. Во время производства были случайно смешаны ингредиенты двух вакцин, что привело к отложению авторизации производственных линий завода, передает РИА Новости.

Впредь организация будет изготавливать только однокомпонентный препарат Johnson & Johnson, чтобы исключить ошибок в будущем. AstraZeneca намерена искать альтернативное место производства своей вакцины в США. Сейчас в стране разрешено использовать три лекарства: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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#производство #вакцина #astrazeneca

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