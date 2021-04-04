Заммэра Омска Олег Заремба снялся в фильме про генерала Карбышева

Вице-мэр Омска Олег Заремба исполнил одну из ролей в картине про омского военного деятеля Дмитрия Карбышева. Лента получила название "Несломленный".

Вице-мэр Омска Олег Заремба исполнил одну из ролей в картине про омского военного деятеля Дмитрия Карбышева. Лента получила название "Несломленный".

Эпизод кинофильма про омского генерал-лейтенанта инженерных войск еще не вышел в свет, однако в Сеть уже попал фрагмент серии. На слитом отрезке заметили вице-мэра Омска Зарембу.

"Сейчас перешли в финальную стадию все работы по завершению фильма, и удивительно, как это вообще произошло", — заявил заместитель генерального директора 12 канала Игорь Заверюха.

Разработка и съемки "Несломленного" проходят при поддержке Фонда президентских грантов. Также в ленте появятся деятели со всех театров Омска, которые исполнят более 40 ролей.