Правильная техника поможет получать удовольствие от пробежки

Люди не любят бег из-за отсутствия правильной техники. Такое заявление сделал фитнес-тренер Лев Гончаров.

Люди не любят бег из-за отсутствия правильной техники. Такое заявление сделал фитнес-тренер Лев Гончаров.

Людям с сидячим образом жизни гораздо сложнее усвоить навык бега, так как движение для них является противоестественным. Для того, чтобы человек преодолел себя, его нужно заинтересовать, объяснить какое удовольствие можно получать от этого вида спорта. Постепенно любой сможет втянуться в процесс, сообщает радио Sputnik.

При этом бегать нужно на разных территориях: по песку, асфальту или лесной дорожке. Главное — не гнаться за рекордами в первый же день, чтобы избежать травм.

При этом требуется надевать специальную беговую обувь с амортизирующей подошвой. В процессе движения нагрузку нужно распределять на всю стопу одновременно. Также скорость бега может быть равна скорости ходьбы. Это поможет лучше освоить навык.