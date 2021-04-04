США и НАТО не следует усугублять ситуацию на юго-востоке Украины, чтобы избежать серьезных проблем. Об этом заявили читатели британского издания Express.

США и НАТО не следует усугублять ситуацию на юго-востоке Украины, чтобы избежать серьезных проблем. Об этом заявили читатели британского издания Express.

Российская сторона предупредила, что если Запад решит вмешаться в конфликт на Украине, то Москва будет вынуждена предпринять меры. Британцы раскритиковали действия США и Североатлантического альянса.

"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими", — написал юзер.

"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем", — отметил пользователь Сети.

Британцы добавили, что армии стран, входящих в НАТО, напоминают "посмешище". Они также затронули тему Крыма, заявив, что Россия провела референдум, а США и Запад устроили госпереворот на Украине.