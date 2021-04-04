Байден "пожурил" Зеленского за отсутствие реформ

Президент Украины Владимир Зеленский получил "выговор" от американского лидера Джо Байдена из-за отсутствия реформ в Незалежной, считает политолог Михаил Погребинский.

Президент Украины Владимир Зеленский получил "выговор" от американского лидера Джо Байдена из-за отсутствия реформ в Незалежной, считает политолог Михаил Погребинский.

Недавно администрация президента США подтвердила факт телефонных переговоров между Зеленским и Байденом. Глава Белого дома тогда заверил своего коллегу, что Соединенные Штаты поддерживают Украину. Зеленский в ответ заявил коллеге, что готов вводить реформы на Украине и подчеркнул, что Киев крайне дорожит партнерством с Вашингтоном.

На фоне этих событий Погребинский критично высказался о действиях Зеленского. Политолог считает, что в стране сложилась катастрофичная ситуация с COVID-19, однако власти бездействуют.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", — возмутился Погребинский.

Он добавил, что действующей власти Украины давно пора расставить приоритеты и начать решать проблемы с вакцинацией населения.