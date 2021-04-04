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5:00   4 Апреля 2021
Общество

"Номер один": Американцы назвали Путина самым привлекательным мужчиной в РФ

"Номер один": Американцы назвали Путина самым привлекательным мужчиной в РФ

Российские аналитики провели опрос и узнали у граждан РФ мнение по поводу самого привлекательного мужчины в стране. Возглавил список президент России Владимир Путин. 

Новость о том, что Путин занял первую строчку в российском списке, вызвала интерес у американских изданий. New York Times и The Moscow Times опубликовали данные опроса. Читатели СМИ начали писать восторженные комментарии к материалу.

"Президент Путин яркий и интересный!" — констатировал пользователь.

"Такой человек, как Путин, по-прежнему № 1 во всех чартах", — пришел к выводу американец.

"Ни актеры, ни спортсмены, ни другие политики не могут сегодня соревноваться с Путиным", — прокомментировал итоги пользователь Сети.

Второе место после президента россияне отдали Дмитрию Нагиеву. На третье строчке расположились Константин Хабенский и Данила Козловский.

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#путин #американцы #superjob

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