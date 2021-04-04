Франция и Германия призвали прекратить эскалацию конфликта в Донбассе

Рост числа нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса вызвало обеспокоенность у Франции и ФРГ. Об этом говорится в совместном заявлении МИД стран.

Рост числа нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса вызвало обеспокоенность у Франции и ФРГ. Об этом говорится в совместном заявлении МИД стран.

Стороны отметили, что с июля 2020 года эскалация конфликта в регионе приобрела серьезные масштабы. В МИД Франции и Германии подчеркнули, что пристально следят за ситуацией в регионе.

Недавно в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по позициям Народной милиции в селе Калиново-Борщеватое. С момента договора о перемирии между сторонами конфликта, достигнутого в июле 2020 года, это стал первый случай применение крупнокалиберного вооружения.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за эскалацию конфликта несет Украина. По его словам, недавний удар беспилотного аппарат ВСУ в населенном пункте Александровка привел к смерти ребенка.