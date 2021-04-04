Кинолог Голубев дал советы по спасению собаки от тоски по хозяину

Собаки во время расставания с хозяином испытывают стресс. У каждого питомца эта реакция проявляется по-разному, одни становятся агрессивными, другие отказываются от еды.

Собаки во время расставания с хозяином испытывают стресс. У каждого питомца эта реакция проявляется по-разному, одни становятся агрессивными, другие отказываются от еды.

Тоска является опасным состоянием, из которого собаку нужно как можно скорее вывести, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал окружить пса заботой и вниманием, чтобы животное чувствовало, что его все еще любят. Вместе с тем не стоит быть сильно навязчивыми, передает РИА Новости.

"Бывает так, что питомец очень сильно переживает разлуку с хозяином, отказываясь от игр, ласк, еды и прогулок. Такое состояние очень опасно и может привести к гибели. Организм питомца в этот момент подвергается сильнейшему стрессу и гормональным изменениям. Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом. Возможно, он назначит успокоительное и поддерживающие иммунитет лекарства. В тяжелых случаях это помогает эффективнее всего", — отметил кинолог.

Собаку лучше всего оставить в привычных условиях и не увозить из дома, где она жила с хозяином. Если избежать этого нельзя, то стоит взять с собой несколько вещей, которые хранят родной запах. Это могут быть игрушки, лежанка, вещи человека.