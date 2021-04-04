Американские ученые нашли диету для увеличения продолжительности жизни

"Пятиразовое питание" с двумя порциями фруктов и тремя овощей может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней.

"Пятиразовое питание" с двумя порциями фруктов и тремя овощей может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней.

Американские исследователи изучили медицинские данные и информацию о потреблении фруктов и овощей более 100 тысяч взрослых, передаетCirculation. Ведущий автор исследования Ван Дун, доктор медицинских наук Brigham and Women's Hospital отметил, что необходимой дозой фруктов и овощей являются именно пять порций.

"С точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний такое количество потребляемых фруктов и овощей может принести наибольшую пользу, и этот объем потребления сравнительно легко соблюдать большинству людей", — констатировал Ван Дун.

Полезны для человека не все фрукты и овощи. На продолжительность жизни никак не влияют горох и кукуруза, фруктовые соки и картофель.