Жителей города во Флориде могут эвакуировать из-за токсичной воды

Риск утечки в пруд токсичной воды, оставшейся после прекращения работы фосфатного рудника, может привести город Тампа (штат Флорида) к эвакуации.

Риск утечки в пруд токсичной воды, оставшейся после прекращения работы фосфатного рудника, может привести город Тампа (штат Флорида) к эвакуации.

Добыча ресурсов в руднике Пайни-Пойнт завершилась в 2001 году. Однако после окончания работ осталось свыше 3,5 миллиарда литров токсичной воды.

При этом стены сооружений, где хранится токсичная жидкость, находятся под угрозой обрушения из-за износа. Проблему пытались решить в течение двух десятилетий, однако этого сделать так и не удалось, заявил представитель властей Уилл Робинсон.

Утечка опасных отходов в пруд может привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы. Власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров. План ожидает утверждения со стороны государства.