Специалисты США перечислили опасные для здоровья добавки в продуктах

Готовые продукты или полуфабрикаты могут содержать до 2000 непроверенных химических веществ. О самых популярных, но вредных добавках рассказали эксперты из США.

Готовые продукты или полуфабрикаты могут содержать до 2000 непроверенных химических веществ. О самых популярных, но вредных добавках рассказали эксперты из США.

Бутилгидроксианизол (Е320) часто добавляют в жирную еду, чтобы дольше сохранять вкус. Она встречается в картофеле фри и мясных полуфабрикатах. Некоторые ученые считают, что вещество при взаимодействии с нитратами может спровоцировать развитие рака, передает Food News со ссылкой на Некоммерческую рабочую группу по охране окружающей среды и общественного здравоохранения.

Гуанилат динатрия (Е627) добывают из сушеных водорослей и рыбы. Чаще всего эту добавку используют для улучшения вкуса еды. Людям с камнями в почках или подагрой следует избегать ее, советуют специалисты. Еще одно вещество, натамицин (Е235), добавляют в сыры и колбасы. Обработанные продукты дольше остаются свежими, но из-за добавки могут появиться проблемы с ЖКТ, предупредили эксперты.