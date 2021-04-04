"Печально": Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения

Песня исполнительницы Манижи, которую сейчас начали рекламировать, просто "барахло", считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Песня исполнительницы Манижи, которую сейчас начали рекламировать, просто "барахло", считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Вся массовая культура пришла в упадок, а все, что сейчас происходит на сцене, лишь подражание предыдущим исполнителям, написал в Telegram-канале Пушков.

Сенатор не единственный, кто критично оценил конкурсную песню Манижи. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не поняла смысл композиции "Русская женщина", которую представят на Евровидении-2021. Кроме того, она назвала песню "бредом".