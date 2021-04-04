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0:37   4 Апреля 2021
Общество

"Печально": Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения

"Печально": Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения

Песня исполнительницы Манижи, которую сейчас начали рекламировать, просто "барахло", считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Вся массовая культура пришла в упадок, а все, что сейчас происходит на сцене, лишь подражание предыдущим исполнителям, написал в Telegram-канале Пушков.

Сенатор не единственный, кто критично оценил конкурсную песню Манижи. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не поняла смысл композиции "Русская женщина", которую представят на Евровидении-2021. Кроме того, она назвала песню "бредом".

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#алексей пушков #массовая культура #Манижа

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