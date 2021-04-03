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23:32   3 Апреля 2021
Общество

Мумии фараонов торжественно провезли вдоль берега Нила в Египте

Мумии фараонов торжественно провезли вдоль берега Нила в Египте

Церемония по перевозке мумий получила название "золотой парад фараонов". Более 20 египетских фараонов перевезли по столице Египта в новый музей.

Забальзамированные тела 22 древних царей торжественно вывезли из здания Египетского национального музея в Каире. Церемония началась в 20:00 по каирскому времени.

Всадники-стражники, облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян, сопровождали длинную процессию из саркофагов. Большую часть пятикилометрового маршрута кортеж прошел вдоль Нила. Конечной точкой процессии стал новый Национальный музей египетской цивилизации.

Среди перемещаемых мумий тела 18 египетских царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. В их числе оказались фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I.

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