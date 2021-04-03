Альтштейн раскрыл детали течения COVID-19 у привитых "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V" способна защитить от COVID-19 на 91%, но есть привитые, которые могут заразиться. Как протекает болезнь, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Российская вакцина "Спутник V" способна защитить от COVID-19 на 91%, но есть привитые, которые могут заразиться. Как протекает болезнь, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вакцина не защищает от коронавируса на 100%. Привитые могут заразиться, но болезнь будет протекать в легкой и средней форме. И у таких людей вероятность летального исхода от COVID-19 очень мала, отметил Альтштейн в беседе с радио "Комсомольская правда".

Смысл вакцинации заключается в том, чтобы уменьшить число заболевающих COVID-19 и летальных исходов, добавил вирусолог. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. Самая первая из них — "Спутник V". Следом появился препарат "ЭпиВакКорона". А недавно зарегистрировали "КовиВак".