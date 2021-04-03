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22:31   3 Апреля 2021
Общество

Глава Якутии Николаев допустил существование мамонтов в современной тундре

Глава Якутии Николаев допустил существование мамонтов в современной тундре

Развитие технологий в будущем дадут возможность клонировать мамонтов. Об этом заявил глава республики Саха Айсен Николаев в ходе встречи с президентом РАН Александром Сергеевым.

Широкие возможности дают высокий темп появления новых открытий и развитие современных технологий. Глава Якутии обратил внимание на важность вывода добычи мамонтовой кости в сферу нормативно-правового регулирования, передает SakhaNews.

"Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре", — отметил Николаев.

Власти Якутии планируют превратить мамонтовую фауну в научный бренд региона. Это также увеличит туристический поток в республику.

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#клонирование #мамонты #айсен николаев

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