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21:58   3 Апреля 2021
Общество

Гастроэнтеролог Дианова назвала опасность минеральной воды

Гастроэнтеролог Дианова назвала опасность минеральной воды

Регулярное употребление минеральной воды без назначения врача может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Минерализация и степень солей влияют на человеческий организм. Принимать ее необходимо только после прохождения консультаций у специалиста, который разбирается в водолечении, рассказала Дианова в беседе с телеканалом "Звезда".

Достаточно курсового приема по несколько раз в год. Столовая минеральная вода из обычных продуктовых магазинов может использоваться взамен обычной питьевой. Однако, как подчеркнула гастроэнтеролог, даже такой продукт может привести к побочным эффектам, например, к изжоге или рефлюксу.

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#здоровье #минеральная вода #дианова

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