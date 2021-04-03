Члены "Яблока" подняли вопрос о доверии к председателю партии

Вопрос о доверии к председателю "Яблока" Николаю Рыбакову подняли на очередном съезде партии. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос о доверии к председателю "Яблока" Николаю Рыбакову подняли на очередном съезде партии. Об этом сообщает ТАСС.

Большая часть членов партии "Яблоко" доверяет своему председателю. Ранее с предложением о вынесении вопроса о доверии выступил член федерального бюро партии Анатолий Голов.

"В связи с обращением значительной части членов партии с требованием переизбрания руководящих органов, я предлагаю дать ответ на это обращение и поставить на голосование вопрос о доверии председателю партии. Определенная часть членов партии выразила недоверие и председателю, и всем избранным руководящим органам", — сказал Голов.

Николай Рыбаков поддержал предложение коллеги. Далее большинство делегатов съезда решили включить этот вопрос в повестку, голосование по нему было открытым. В итоге свое доверие председателю партии выразили 78 из 121 делегата. Таким образом, представители "Яблока" большинством голосов выразили свое доверие Николаю Рыбакову.