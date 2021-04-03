Радикалы в Одессе устроили протестную акцию около консульства РФ

Украинские националисты устроили акцию протеста около здания консульства РФ в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские националисты устроили акцию протеста около здания консульства РФ в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученной информации, радикалы жгли фаеры около российской дипмиссии. Рядом со зданием дежурили представители правоохранительных органов, однако они не пытались препятствовать протестующим. Кроме того, националисты облили краской флаги России и украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), а затем подожгли их.

Радикалы выступали против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Участники акции обвиняли его "в напряжении отношений" между Киевом и Донбассом. Кроме того, радикалы требовали посадить политика в тюрьму и отобрать имущество.