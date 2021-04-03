"Съехала по полной": "Новая газета" признала свою несостоятельность как СМИ

Редакция "Новой газеты" ответила на письмо от юридической службы компании "Конкорд". На четко сформулированные три вопроса руководство СМИ так и не смогло ответить.

Редакция "Новой газеты" ответила на письмо от юридической службы компании "Конкорд". На четко сформулированные три вопроса руководство СМИ так и не смогло ответить.

Речь идет об открытом письме, в котором юридическая служба "Конкорда" просила дать внятное подтверждение тем сведениям, которые опубликованы в материале "Новой газеты". Статья изобиловала дезинформацией в адрес предпринимателя Евгения Пригожина.

При этом, формулировки были сделаны настолько витиевато, что вводили читателей в заблуждение. Такой ход с ложью и уловками был связан с целью избежать ответственности, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен Евгений Пригожин не удивился тому, что СМИ не смогло подтвердить свою позицию. Предприниматель констатировал, что издание, как обычно, испугалось.

"Мы задали совершенно конкретные вопросы "Новой газете", утверждает ли она то, что пишет. Как обычно, "Новая газета" съехала по полной программе и набросала говно на вентилятор. Это их стандартный способ сказать, что кто-то кого-то убил днём, и утверждать, что день был точно, а вот по поводу убийства ничего не утверждаем и кто кого убил тоже не знаем", — прокомментировал бизнесмен.

В юридической службе "Конкорда" ранее констатировали, что издание не гнушается публикацией недостоверных данных. При этом, редакция нисколько не заботится, что такими материалами она вводит читателей в заблуждение, сообщал ФАН.